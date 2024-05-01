Полузащитник «Оренбурга» Томпсон рассказал, тяжело ли было добираться до «Ростова»

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон рассказал, тяжело ли было команде добираться до Ростова-на-Дону. Ранее команда Валерия Карпина принимала дома «Оренбург» (2:1).

— Да, сложный выезд, но это не оправдание, чтобы не играть так, как мы обычно играем. Я думаю, что игра была хорошей, могу только поздравить соперника с победой, — цитирует Томпсона «РБ Спорт».

В Ростове-на-Дону с 2022 года закрыт аэропорт «Платов». Команды добираются до города от ближайших открытых аэропортов 4-5 часов на автобусе.