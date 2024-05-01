Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Адвокат Бушманов считает, что Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды и вернуться в Россию из ОАЭ

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о закрытии дела нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае.

«Промес не может покинуть территорию ОАЭ до разрешения запроса об его экстрадиции в Нидерланды. Слушание в суде может занять несколько месяцев. На его время суд вправе избрать любую меру пресечения: от обязательства о явке, до ареста. Исход рассмотрения во многом будет зависеть от тактически выверенной защиты. На мой взгляд, основной упор необходимо делать на возможной политической составляющей уголовного преследования игрока российской команды. Учитывая теплые взаимоотношения между Россией и ОАЭ имеются реальные перспективы отклонения запроса [экстрадиция в Нидерланды — прим. «СЭ»] по любым, даже чисто формальным основаниям. Тогда у Промеса будет возможность вернуться в Россию и продолжить спортивную карьеру», — сказал Бушманов «СЭ».

В середине марта 2024 года 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023-м форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
7
1
Читайте также
Президент Белоруссии Лукашенко сделал заявление об участии спортсменов в Олимпиаде
30 апреля и 1 мая пройдут 1-е матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
«Мерзкий» Кузя реализовал буллит и попал на «Рейнджерс», а Ничушкин – лучший снайпер плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 1 мая
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли
Нидерландский журналист: «По логике Промес не должен избежать экстрадиции»
Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден — моя позиция неизменна»
Титов о Промесе: «Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти игрока такого же уровня»
Адвокат Бушманов назвал недостоверной информацию о розыске Промеса российскими судебными приставами
Первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса состоится в Дубае 2 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ

Шалимов: «Проблему «Краснодара» вижу в супермотивации, перенастрой приводит к ошибкам»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости