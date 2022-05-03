Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила умение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы создавать яркие инфоповоды в прессе.

«Чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым перформансом Дзюбы: в прошлом году феерил в костюме Дэдпула, в этом — спор с Геничем. Удивителен тот факт, что лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же — их главный инфоповод. Дзюба в медиаполе отрабатывает лучше, чем целый «Газпром-медиа». Видимо, есть в тарасовском борще тот секретный, недоступный для всех ингредиент», — приводит Sports.ru слова Салиховой.

Ранее комментатор Генич рассказал, что они с Дзюбой поспорили о том, сколько мячей способен забить форвард Иван Сергеев в этом сезоне.

Дзюба после оформления чемпионства заявил, что комментатор «развил космическую историю» из разговора тет-а-тет и отказался признавать факт спора, в котором проиграл оппоненту. В ответ Генич назвал футболиста фуфлом.