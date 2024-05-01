Малышев отреагировал на ситуацию Промеса в Дубае

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с нападающим Квинси Промесом. Сегодня, 1 мая, стало известно о закрытии дела футболиста о ДТП в Дубае.

— Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает.

Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт, — цитирует Малышева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, в каком формате пройдут слушания по делу Промеса.