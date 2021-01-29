Юрий Соловьев выразил соболезнования родным и близким актера Ланового

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев на официальном сайте клуба выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося актёра и болельщика бело-голубых Василия Ланового, который скончался в четверг, 28 января на 88-м году жизни.

«Уходят выдающиеся люди, и это очень печально. Василий Лановой был культовой фигурой не только для отечественного кинематографа, но и для всей нашей страны. Настоящая личность с большой буквы. Динамовским болельщиком он стал еще в 45-м году, во время знаменитого турне и с тех пор искренне болел за всех динамовцев.

Он вообще серьезно интересовался спортом в целом, прекрасно знал многих спортсменов, был в курсе всех событий. Увы, теперь мы говорим об этом в прошедшем времени. Хотя, убежден, что у таких людей, как Василий Лановой, не бывает прошедшего времени. Он — достояние нашего общества на все времена. Светлая память!", — цитирует Соловьева сайт «Динамо».

Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Лановой имел разряд по волейболу. Он также занимался плаванием и гимнастикой по собственной методике, профессионально играл в бадминтон.