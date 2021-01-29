Агент Жалолиддинова рассказал, где экс-игрок «Локомотива» может продолжить карьеру

Юрий Белоус, руководитель консалтинговой компании «Soccer Career», представляющей интересы экс-полузащитника «Локомотива» Жасура Жалолиддинова, рассказал, где игрок может продолжить карьеру.

«Он рассматривает предложения, которые у него есть. Сейчас у него есть время решить, куда переходить дальше, будучи свободным агентом. Есть предложения из центральной Европы, Скандинавии и Ближнего Востока. Есть ли варианты в России? Есть предложения, но их не очень хочется рассматривать. Для нас самое главное, чтобы у него было игровое время», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Жалолиддинов перешел в «Локомотив» из «Бунедкора» в июле 2020 года. Первую половину сезона-2020/21 18-летний узбек провел в «Тамбове» на правах аренды, где принял участие в 1 матче и не отличился результативными действиями. 26 января «Локомотив» расторг контракт с футболистом.