«Пари НН» — ЦСКА: Боселли сократил отставание хозяев

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«Пари НН» забил второй мяч в ворота ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ — 2:4.

На 77-й минуте за нижегородцев отличился Хуан Боселли.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.