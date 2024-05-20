«Пари НН» — ЦСКА: Давила снова сделал счет крупным

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ЦСКА забил четвертый мяч в ворота «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ — 4:1.

На 57-й минуте за армейцев забил Виктор Давила. Ранее чилиец отметился голевой передачей на Тамерлана Мусаева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.