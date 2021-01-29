«Ротор» на втором сборе проведет четыре контрольных матча

«Ротор» в рамках второго зимнего сбора, который продлится с 30 января по 11 февраля, проведет четыре товарищеских матча, сообщает пресс-служба команды.

Первая игра волгоградского клуба состоится 2 февраля, команда сыграет с казахстанским «Актобе». 5 февраля «Ротор» встретится со «Славией», 6-го — с черногорской «Будучностью». 10 февраля клуб проведет матч с ташкентским «Локомотивом».

После 19 туров РПЛ «Ротор» с 14 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице.