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Бышовец: «Кассьерра неслучайно является лучшим бомбардиром РПЛ»

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Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал высокую результативность колумбийского форварда «Зенита» Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

В прошедшем гостевом матче с «Ахматом» (5:1) Кассьерра оформил пента-трик.

«Тот факт, что Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ, не случаен. У него достаточно умений, мастерства, навыков, чтобы реализовывать свой талант в такой команде. В последних матчах «Зенит» транжирил много моментов. Было видно, что перепады в физическом и психологическом состоянии игроков коснулись игры. Но в матче с «Ахматом» у Кассьерры была благополучная среда для того, чтобы забивать голы. Соперник не играл ни персонально, ни большим количеством в обороне. Чем форвард «Зенита» и воспользовался», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

На счету Кассьерры 21 гол и три результативные передачи в нынешнем сезоне чемпионата России. Ближайший преследователь колумбийца в гонке бомбардиров — Костантин Тюкавин с 15 мячами.

Источник: «РБ Спорт»
Анатолий Бышовец
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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