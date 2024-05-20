«Пари НН» — ЦСКА: Стоцкий сократил отставание хозяев

«Пари НН» сократил отставание в счете в матче против ЦСКА в 29-м туре РПЛ — 1:3.

На 48-й минуте за нижегородцев отличился Дмитрий Стоцкий.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.