«Пари НН» — «ЦСКА»: гости забили три безответных мяча в первом тайме

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ЦСКА после первого тайма обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 29-го тура РПЛ — 3:0.

По голу за армейцев забили Иван Обляков (10-я минута), Тамерлан Мусаев (22-я) и Саша Зделар (37-я).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.