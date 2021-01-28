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Народный артист СССР Василий Лановой скончался

28 января 2021, 23:53
Василий Лановой. Фото Sputnik.
Василий Лановой. Фото Sputnik.
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Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Ранее у него был диагностирован COVID-19, сообщают «Известия».

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, однако проучился там всего полгода. После этого он поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1957 году. Еще во время учебы снялся в своем первом фильме.

С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году Лановой стал преподавателем кафедры сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже актер стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1117553/2021-01-28/vasilii-lanovoi-skonchalsia

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