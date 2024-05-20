«Пари НН» — ЦСКА: Зделар довел счет до разгромного

ЦСКА забил третий мяч в матче против «Пари НН» в 29-м туре РПЛ — 3:0.

На 37-й минуте ударом из-за штрафной забил Саша Зделар. Серб забил свой дебютный гол за армейцев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.