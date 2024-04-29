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Футболистка ЦСКА Петрова считает, что команда могла лучше сыграть со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова заявила, что футболистки московского клуба понимали принципиальность матча против «Спартака».

«Смешанные чувства — могли и лучше сыграть, но игра чуть не пошла. Во втором тайме немного провалились, но в обороне хорошо отыграли, провели матч «на ноль», так что победили. Хорошие эмоции, три очка, первая победа в дерби. Уровень у «Спартака» хороший, там много игроков, которые выступают за женскую сборную России, есть футболистки хорошего уровня, на которых строится игра. Почувствовала ли принципиальность дерби со «Спартаком»? Конечно, мы ведь знаем по мужским командам такую историю. Ажиотаж был большой в прессе, но мы как-то отстранились от этого, нужно понимать, что надо отталкиваться от своей игры», — цитирует Петрову ТАСС.

ЦСКА на «ВЭБ-Арене» 27 апреля обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче чемпионате России среди женских команд.

Источник: https://tass.ru/sport/20679719
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
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 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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