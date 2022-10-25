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Габулов — об игре «Химок»: «Это антифутбол!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виталий Гудиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший гендиректор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» заявил, что игра подмосковной команды в обороне не поддается логическому объяснению.

— Сложно разбирать игру вратаря «Химок» Виталия Гудиева в матче со «Спартаком» (0:5). Она неотделима от действий футболистов подмосковной команды в обороне. А тут я даже слов не могу подобрать... Это точно не уровень РПЛ. Никакой организации, никакого взаимопонимания! Отсюда у «Спартака» возникали такие убойные моменты. Это какой-то антифутбол!

Гудиев бился как мог. Что-то вытащил, сопротивлялся. Но опять же... В эпизоде с первым голом справился с непростым ударом Зобнина. Но почему никто не накрыл Игнатова, который добивал? Почему спартаковец первым оказался на мяче? Второй гол — чистый привоз защитника.

Я бы подробнее остановился на третьем голе, когда забил Николсон. Считаю, Гудиев должен был сработать на перехвате и не позволить мячу дойти до адресата. Почему он этого не сделал? Настроил себя на то, что будет перемещаться по линии ворот, чтобы дальше реагировать на удар. В связи с этим у него корпус ушел чуть назад, и уже из этой стойки он не мог перехватить передачу. А если бы находился в правильной вратарской стойке и нацеливал себя на игру на перехвате, то спокойно этот мяч забрал бы.

Вообще, печально наблюдать, во что превращаются «Химки». Команда спаслась в прошлом сезоне, хорошо начала этот. А сейчас — просто катастрофа. И главное — нет никакой игры в обороне... Впереди ребята еще стараются, создают моменты, однако в РПЛ невозможно добиваться результата с таким дисбалансом в игре.

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Основные источники исследования

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26%

1.54

П2

25%

1.62
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Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

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21%

1.65
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Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

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Владимир Габулов
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
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Динамо – Химки
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 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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