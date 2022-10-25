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Сегодня, 16:30

Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Никита Чернов и Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
Илья Свинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов — о ярких моментах в игре вратарей в 14-м туре РПЛ.

Селихов совершил самый красивый сейв тура

Начнем наш разбор с матча «Спартак» — «Химки» (5:0). В первую очередь хочется отметить качественную игру Александра Селихова. В ряде моментов он проявил высший уровень мастерства.

На 28-й минуте голкипер красно-белых, пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура. Магомедов нанес обводящий удар в направлении дальней «девятки». Но Саша в лучших традициях вратарской техники, с небольшим переступом, с мощным толчком, что называется, дальней рукой вытащил мяч из-под перекладины.

На 51-й минуте Руденко бил из-под защитника с левой ноги в дальний угол, низом. Селихов опять здорово вытянулся, все сделал своевременно, из хорошей стойки. Были еще удары под перекладину со средней-дальней дистанции Глушакова и Гулиева. Но с такими моментами вратарь уровня премьер-лиги обязан справляться.

Гол Павла Мелешина в&nbsp;ворота &laquo;Химок&raquo;. Абаскаль провел классную ротацию в последнем матче. Как сильно запасные влияют на свои команды в этом сезоне РПЛ?

Сложно разбирать игру вратаря «Химок» Виталия Гудиева. Она неотделима от действий футболистов подмосковной команды в обороне. А тут я даже слов не могу подобрать... Это точно не уровень РПЛ. Никакой организации, никакого взаимопонимания! Отсюда у «Спартака» возникали такие убойные моменты. Это какой-то антифутбол!

Гудиев бился как мог. Что-то вытащил, сопротивлялся. Но, опять же... В эпизоде с первым голом справился с непростым ударом Зобнина. Но почему никто не накрыл Игнатова, который добивал? Почему спартаковец первым оказался на мяче? Второй гол — чистый привоз защитника.

Я бы подробнее остановился на третьем голе, когда забил Николсон. Считаю, Гудиев должен был сработать на перехвате и не позволить мячу дойти до адресата. Почему он этого не сделал? Настроил себя на то, что будет перемещаться по линии ворот, чтобы дальше реагировать на удар. В связи с этим у него корпус ушел чуть назад, и уже из этой стойки он не мог перехватить передачу. А если бы находился в правильной вратарской стойке и нацеливал себя на игру на перехвате, то спокойно этот мяч забрал бы.

Вообще печально наблюдать, во что превращаются «Химки». Команда спаслась в прошлом сезоне, хорошо начала этот. А сейчас — просто катастрофа. И главное — нет никакой игры в обороне... Впереди ребята еще стараются, создают моменты, однако в РПЛ невозможно добиваться результата с таким дисбалансом в игре.

Антон Шунин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Антон Шунин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

К Шунину есть вопрос по голу Камано

В дерби «Локомотив» — «Динамо» (1:3) мы увидели быстрый гол в ворота бело-голубых. И здесь все-таки стоит сказать о позиционной ошибке Антона Шунина. Дело в том, что уровень мастерства этого голкипера позволяет ему разбираться в таких эпизодах. Объясню, что имею в виду.

Подача Живоглядова, после которой Камано открыл счет, следовала практически от боковой линии поля. Это говорит о том, что дистанция была очень большая. У Шунина не было необходимости занимать позицию на ближней штанге. Антон немного просчитался. Ему нужно было расположиться немного глубже в воротах и ближе к центру. Этакая middle (англ. средняя) позиция. Вот тогда бы он легко сыграл в случае подачи на ближнюю штангу. А в случае верховой передачи на дальнюю, за шиворот, он бы перехватил этот мяч. Сделал бы с места шаг назад и завладел бы мячом или перевел бы его дальше, за пределы дальней штанги. Видимо, на первых секундах матча Антону не хватило концентрации.

Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Федор Смолов (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» преображается, Смолов забил 100-й мяч. А «Локомотив» тормозит и без немцев

Теперь о Гильерме. Ему сложно предъявить претензии по трем пропущенным голам. Маринато действовал хладнокровно, спокойно, не раз качественно выручил свою команду.

На 4-й минуте Фернадес после подачи Захаряна бил головой с отскоком от газона. Гильерме вытянулся и выудил мяч кончиками пальцев из-под штанги.

На 28-й минуте он совершил сложное спасение. Захарян подавал в штрафную, Смолов срезал мяч головой в створ ворот. У Гильерме сначала была немного высокая позиция — пришлось чуть-чуть пятиться назад. Мяч после удара форварда «Динамо» полетел вратарю под опорную ногу, но тот успел сложиться!

Во втором тайме был эстетичный момент, который комментаторы матча почему-то не оценили по достоинству. 70-я минута. Нгамале наносил удар с правой ноги из пределов штрафной в дальний угол. У Гильерме была хорошая стойка — низкая, правильная позиция. Это позволило ему резко сложиться и преградить путь мячу в ворота.

Ну и хотелось бы отметить эффектный бросок Шунина после удара головой Миранчука. Да, это не сейв, но эпизод украсил дерби. Антон прыгнул по-яшински — матч проходил в день рождения Льва Ивановича — и намертво забрал этот мяч. Болельщикам всегда нравятся такие действия голкипера.

Владимир Сычевой. Фото ФК "Оренбург"
Владимир Сычевой.
ФК «Оренбург»

По правилам ли Сычевой исполнил пенальти?

«Оренбург» — ЦСКА (2:2). Хороший, качественный матч. Игра вратарей в целом оставила приятное впечатление.

Алексей Кеняйкин совершил три ярких спасения, причем важных. Но давайте начнем с пропущенного гола, когда Чалов пробил пяткой. В принципе, голкипер хозяев делал все правильно, сокращал дистанцию, хотел сыграть в блок. Но ему немного не хватило ловкости — надо было сработать четче. Если ты делаешь блок, то, конечно, «домик» нужно держать и ни в коем случае его не раскрывать.

Зато Кеняйкин очень надежно сыграл на 14-й минуте, когда Роша бил головой в угол с отскоком от газона. Там еще два соперника шли на добивание. Но Кеняйкин молодец, не растерялся, намертво мяч зафиксировал.

Алексей однозначно может занести себе в актив сейв на 28-й минуте, когда Чалов бил с ходу с линии вратарской. Голкипер находился в хорошей стойке. Занимал правильную позицию — контролировал ближний угол. Удар у армейца получился хоть и не сильным, но в противоход, в угол. Вратарь успел сложиться, спас. В этой ситуации ему было очень важно оказаться на двух ногах, чтобы своевременно среагировать. В итоге Чалов не застал Кеняйкина врасплох.

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

Наконец, в концовке игры Обляков после передачи с фланга бил из центра штрафной, метров с восьми. Удар наносился под опорную ногу Кеняйкина, по ходу его движения. Но голкипер молодец, сложился и намертво сработал по этому мячу.

Разберем первый гол Сычевого. Непростой эпизод. Считаю, защитники недоработали. Да, кто-то скажет, что мяч забивался из вратарской, но в чем заключалась сложность для Игоря Акинфеева? Подача последовала с короткого расстояния, практически с линии штрафной. А это уже ударная позиция, и голкипер в такой ситуации больше нацелен на удар.

В итоге защитники сыграли неудачно, и Сычевой пробивал фактически в упор. На выходе голкиперу сыграть было нереально.

Что касается пенальти Сычевого, то я неоднократно видел, как в других чемпионатах футболисты подпрыгивают перед ударом. Так как судьи пока разрешают такое исполнение 11-метровых, значит, форвард «Оренбурга» правила не нарушал.

Понравилось, как Игорь действовал на 66-й минуте. Прочитал передачу на игрока «Оренбурга» на угол штрафной. Смело вышел из ворот и в ногах успел выудить мяч у соперника. Нивелировал угрозу.

Илья Свинов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Свинов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Свинов не виноват в голе Глебова

В матче «Факел» — «Ростов» (1:1) я бы отметил отличные действия вратарей — качественные и своевременные.

Очень понравилось спасение Ильи Свинова на 77-й минуте при чете 1:0 в пользу дончан. Очень важно было не пропустить второй мяч и сохранить свою команду, которая к тому времени осталась в меньшинстве, в игре.

Игорь Акинфеев. Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габулова

После подачи с углового на ближнюю штангу Терентьев бил головой в ближнюю «девятку». Срезка с ближней штанги да еще и в ближний угол — всегда непросто... Нужно правильно расположиться, что голкипер и сделал. Он сначала занимал позицию относительно подающего, а потом быстро успел переместиться и покрыл довольно большое расстояние. В итоге оказался готовым к удару под перекладину. Среагировал, успел выкинуть руку. Немного толкнулся и выгреб мяч из-под перекладины. Очень сложный и важный эпизод.

Пропущенный гол. Слишком хорошо все исполнил Глебов. Красиво прокинул, вышел один на один, пробил в дальний угол. Свинов делал все правильно. В момент, когда соперник немного отпустил мяч, сократил дистанцию. Исполнил так называемого паука, но не достал мяч, так как слишком близкое расстояние было до бьющего. Здесь стоит задавать вопросы обороне «Факела».

Перейдем к Сергею Песьякову. В его действиях чувствуется опыт и то, что он умеет глубоко анализировать свою игру. Действовал четко, строго, без суеты.

На 88-й минуте он справился с ударом Аппаева в ближний угол. Отмечу отличное расположение Сергея! Он сначала занимал позицию относительно игрока, делавшего прострел с фланга. При этом она была сбалансированная. Потом он увидел атакующего игрока, набегавшего на ближнюю штангу, и занял максимально оптимальную позицию, что позволило ему среагировать.

Сразу же возник следующий момент, который завершился очень плотным ударом в ближний, верхний угол со средней дистанции. Песьяков проявил хладнокровие на протяжении всей атаки, оказался готов к удару, в прыжке отвел угрозу.

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Владимир Габулов
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Абаскаль провел классную ротацию в последнем матче. Как сильно запасные влияют на свои команды в этом сезоне РПЛ?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
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