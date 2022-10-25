Колыванов: «Чалову не стоит переходить в «Венецию» из такой команды, как ЦСКА»

Бывший футболист сборной России и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что итальянская «Венеция» намерена подписать нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Венеция» борется за выживание в Серии B. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Что он там будет делать? Конечно, это понижение. Два года назад у Чалова было предложение из Англии, в более солидный клуб. Что, он сейчас пойдет в «Венецию» и будет играть в первом дивизионе? Если бы ему было 30 лет, то да. Если 19 лет, начало карьеры, тоже можно было поехать. Но Чалов — уже достаточно опытный, зрелый футболист. Думаю, что ему не стоит ехать в 24 года в первый дивизион, когда он здесь играет в ЦСКА, который борется за самые высокие места", — цитирует «РБ Спорт» Колыванова.

В текущем сезоне Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков в 10 матчах. За клуб уже выступает один российский футболист — нападающий Денис Черышев.