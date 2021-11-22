Вице-президент «Урала»: «Если говорить о переносе тура, не было тех, кто особо против»

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов подтвердил, что клубы РПЛ поддержали идею переноса тура для подготовки сборной России к стыковым матчам чемпионата мира.

«По поводу реформ открытая и позитивная позиция. Будем изучать мнения вех клубов и общаться. Но, повторюсь, все позитивно. По рабочим группам говорить еще рано.

Если говорить о переносе тура, не было тех, кто особо против.

Что касается первого круга для «Урала», нужно работать и смотреть вперед. Это футбол, в нем все бывает. Не буду говорить, что довольны. Настроение в клубе рабочее. Кредит доверия Шалимову? Это к президенту клуба», — сказал Ефрмов «Чемпионату».

Клубы Тинькофф РПЛ готовы перенести матчи 22-го тура чемпионата России в интересах национальной сборной, котороый предстоит подготовка к решающим стыковым матчам ЧМ-2022.