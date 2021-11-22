Новый президент Тинькофф Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал свое избрание на пост. До этого он был исполняющим обязанности президента лиги, сегодня все участники собрания РПЛ единогласно проголосовали за кандидатуру Хачатурянца.

— Как вы относитесь к избранию президента лиги?

— Очень рад!

Хачатурянца был единственным зарегистрированным кандидатом. Он сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 год.