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Хачатурянц — об избрании на пост президента РПЛ: «Очень рад!»

14:43
Ашот Хачатурянц. Фото РФС
Ашот Хачатурянц. Фото РФС
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Новый президент Тинькофф Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал свое избрание на пост. До этого он был исполняющим обязанности президента лиги, сегодня все участники собрания РПЛ единогласно проголосовали за кандидатуру Хачатурянца.

— Как вы относитесь к избранию президента лиги?

— Очень рад!

Хачатурянца был единственным зарегистрированным кандидатом. Он сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 год.

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Артем Бухаев все материалы автора

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