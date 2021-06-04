Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов, 11 лет отработавший тренером в академии красно-синих, рассказал в интервью «СЭ» о президенте армейского клуба Евгении Гинере.

— Как вы из ЦСКА уходили? Был с Гинером прощальный разговор?

— Это в игровые времена я мог позвонить Евгению Ленноровичу, любой вопрос обсудить. Сейчас подобраться к нему труднее, к тому же он номер сменил. Нового у меня нет. Поговорить с Романом Бабаевым перед отъездом в «Ригу» тоже не удалось.

— Правильно понимаю, что сегодня в ЦСКА последнее слово за ним, а не за Гинером?

— Скорее да, чем нет. Много лет Евгений Леннорович держал все в своих руках. Но из-за событий на Украине возникли сложности в бизнесе, это совпало со строительством стадиона, долги росли, пришел ВЭБ...

— Что же с ЦСКА будет дальше?

— Если Гинер уйдет, боюсь, в ЦСКА начнется такая же свистопляска, как и у наших классовых врагов — спартачей. Где тренеры и менеджеры меняются регулярно. При Гинере в клубе все было отлажено, никаких шараханий. Он никогда не бросался в крайности.

(Александр Кружков)

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