«Оренбург» — «Локомотив»: Сильянов увеличил преимущество гостей

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов с передачи Максима Глушенкова забил гол на 62-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом». Счет на табло теперь 2:0 в пользу московской команды. В первом тайме отличился Алексей Батраков.

Игра проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик».

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 44 очками, «Оренбург» идет 12-м, имея 29 очков.