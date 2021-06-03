Зарема Салихова завела свой Telegram-канал

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, создала свой Telegram-канал. Возлюбленная 65-летнего российский предпринимателя также опубликовала первый пост в сообществе на тему сексизма.

«На своем примере я убедилась, что женщин в футболе активнее и жестче критикуют зачастую за то, что их действия никак не совпадают с ожиданиями окружающих. В нашем патриархальном мире нормы поведения для женщины сведены к тому, что девочки с детства ДОЛЖНЫ быть прилежными, старательными, добрыми, заботливыми, следовать всем указаниям авторитетных членов семьи, всегда уступать, не спорить, не нарушать правила. И не дай бог им расстроить мужа. Грубо говоря, девочек с детства учат сидеть смирно, тихо, быть удобными и не высовываться. А женская агрессия вызывает гораздо больше раздражения и возмущения. Поэтому так мало вырастает женщин со свободной волей.

Моей дочке 10 лет. Она играет в футбол и шахматы в группе с мальчиками. Она шумная, непослушная. И она знает, чего хочет. Сексизма в нашей семьей нет. А в вашей?» — написала Салихова.

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

24 мая Руй Витория был назначен новым главным тренером «Спартака». Контракт с португальцем рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.