В «Спартаке» отреагировали на достижение отметки в 100 тысяч подписчиков Telegram-канала

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новый рекорд московского клуба в социальной сети Telegram.

29 апреля «Спартак» первым из клубов РПЛ достиг отметки в 100 тысяч подписчиков Telegram-канала.

«То, что «Спартак» первым из российских клубов достиг отметки в 100 тысяч подписчиков в Telegram, очень нас радует. Спасибо болельщикам. Думаю, цифры говорят сами за себя», — приводит Sport24 слова Зеленова.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 49 очков за 24 тура.