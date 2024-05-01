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Слишкович: «Спартак» не имеет права говорить, какой турнир для него важен. Мы должны выдать максимум везде"

Константин Белов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что не будет расставлять приоритеты между РПЛ и FONBET Кубком России в конце сезона-2023/24.

В среду, 1 мая «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) и вышел в финал Пути регионов Кубка страны.

— Какой для вас приоритет: Кубок или РПЛ?

— Я это говорил и повторюсь еще раз. Если у тебя будут шансы зацепиться за топ-3, то должны бороться за все! Это «Спартак», мы не имеем права говорить, какой турнир для нас важен. Мы должны везде выдать свой максимум!

— С кем бы хотели встретиться дальше в Кубке России?

— Впереди у нас матч с «Пари НН» в РПЛ. Мне неинтересно, кто будет дальше в Кубке. Меня интересует моя команда. Я уверен, что когда команда играет как сейчас, у «Спартака» нет конкурентов, которые могут нас обыграть.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с победителем матча «Ростов» — «Балтика».

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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