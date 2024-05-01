В «Динамо» рассказали о ситуации с контрактами Шунина и Смолова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с контрактами игроков клуба Антона Шунина и Федора Смолова.

Действующие соглашения бело-голубых с обоими футболистами истекают 30 июня 2024 года.

«По будущему Антона Шунина обязательно проведем переговоры. По поводу Федора Смолова — у него еще не выполнено условие продления договора. Все в его руках. Если не выполнит условие? Будем принимать решение», — сказал Пивоваров.

В нынешнем сезоне 37-летний Шунин провел 20 матчей, пропустил 26 голов и 3 раза отыграл на ноль.

Что касается Смолова, то на счету 34-летнего форварда 6 забитых мячей и 5 результативных передач в 32 встречах.