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Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Абаскаль сам попросил отставки? Да, это так»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

14 апреля красно-белые объявили об уходе испанского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды был назначен Владимир Слишкович.

— Почему Абаскаля долго не убирали?

— Не считаю, что мы затянули. Мы приняли решение тогда, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, он хороший человек. Было тяжело принять это решение. Абаскаль сам попросил отставки? Да, это так, — сказал Амарал.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством клуб одержал 36 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 турах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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В «Динамо» высказались о будущем Лички в московском клубе

Личка ответил на вопрос, будет ли второе место успехом для «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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