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Сегодня, 21:38

Слишкович рассказал о состоянии Бабича, получившего травму в матче с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о состоянии защитника Срджана Бабича, который получил травму в матче второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0).

28-летний серб был заменен на 10-й минуте встречи, вместо него на поле появился Павел Маслов.

— Что с Бабичем?

— С Бабичем был риск, мы это знали. Тренеру всегда жалко, когда происходит такая ситуация. Надеемся, что ничего серьезного нет.

— Как оцените выход Павла Маслова?

— Я не увидел разницу между Бабичем и Масловым. У Паши сильный характер, он идет до конца, работает очень хорошо. Он здорово сыграл в РПЛ против «Локомотива» и сегодня. Хочу ему сказать, чтобы он продолжал дальше работать, и у него будет шанс.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет против победителя матча «Ростов» — «Балтика».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Срджан Бабич
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