Колыванов о Тюкавине: «Он может создать гол из ничего, я его фанат»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Тюкавин грамотно выбирает позицию на футбольном поле, предугадывает направление мяча. Он резкий, быстрый. И самое главное — Костя понимает, в какие зоны надо открываться, знает, где окажется мяч. Я фанат Тюкавина. Мне он импонирует как нападающий. Константин может за долю секунды принять решение и создать гол из ничего», — цитирует Колыванова «РБ Спорт«.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 9 результативными передачами. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского форварда в 12 миллионов евро.