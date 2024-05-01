Тарханов — об Угальде: «От него не видно той игры, которую ждали»

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего московского клуба Манфреда Угальде.

«Пока не видно от него той игры, которую ждали. Но это уже у руководителей «Спартака» нужно спрашивать, почему его купили за такую сумму. Кому-то адаптироваться не надо, а кому-то нужна адаптация к российскому футболу. Сложно рассуждать на эту тему, так как много факторов существует. Но он не проявляет себя так, как должен», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».