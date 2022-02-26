В РФС ответили на вопрос о бюджете при возможных санкциях

Вице-президент РФС Денис Соловьев ответил на вопрос о бюджете организации.

— Если спонсоры РФС попадут под санкции, как будет регулироваться бюджет?

— Это надо у спонсоров спрашивать. Пока мы такие вопросы не задавали. «Новатэк» находится под финансовыми санкциями с 2014 года. Могут ли усилиться? Это вопрос не к нам. Мы от своих обязательств не отказываемся.

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

Позже сборная Швеции по футболу также объявила, что не будет проводить возможную финальную встречу плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года с Россией вне зависимости от места проведения игры.