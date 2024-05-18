«Локомотив» — «Факел»: видео голов

«Локомотив» принимает «Факел» на своем поле в матче 29-го тура РПЛ. Счет в игре на данный момент — 1:0 в пользу железнодорожников.

11-я минута: Тимур Сулейманов — 1:0