«Локомотив» — «Факел»: Сулейманов оформил дубль

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов забил второй мяч в игре 29-го тура РПЛ против «Факела».

Футболист удвоил преимущество железнодорожников на 53-й минуте встречи, подобрав мяч в чужой штрафной после розыгрыша углового. Первый гол в этой игре он забил на 11-й минуте. Счет стал 2:0 в пользу москвичей.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел».