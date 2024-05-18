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Сегодня, 17:45

Орещук об игре «Динамо»: «Возможно, уже завтра начнем отмечать чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу клуба над «Крыльями Советов» (4:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.

«Динамо» чемпион?

Даже не хочу верить в то, что бело-голубые теперь упустят золото! Сегодняшней игрой «Динамо» всем все доказало и показало. Бело-голубые будут чемпионами! Других вариантов не вижу.

4:1 счет по игре?

Наверное, «Крылья» все-таки не заслужили разгрома, но победа москвичей, конечно, закономерна. Теперь все в руках и ногах команды Лички. Дождемся, как сыграют конкуренты. Возможно, уже завтра начнем отмечать.

Гол Фабиана Бульбуэны в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Динамо» может стать чемпионом завтра. Что нужно «Зениту» и «Краснодару», чтобы помешать москвичам

— А у вас есть предчувствие, что «Зенит» не выиграет в Грозном?

— Да и «Краснодар» может не победить «Сочи». Все реально. «Ахмат» всегда очень хорошо играет против «Зенита», отбирают очки. Не удивлюсь, если питерцы оступятся в Грозном.

— Бальбуэна — это похороны?

— Молодец! Начал сезон здорово. Потом, похоже, снизил к себе требования. А теперь вновь вышел на свой уровень, тащит за собой команду. Классно, что у него все получается. Он и свои прямые обязанности в обороне четко выполняет, и впереди хорош. Красавец!

— Зачем Нгамале играть 90 минут? Может быть, его просто выпускать уже в компенсированное время под гол?

— (Улыбается). Ну нет, нет. Нгамале разминается 90 минут, готовится. Потом уже забивает. Все логично. Без разминки в футболе ничего не бывает. Хороший трансфер, который себя, безусловно, оправдывает. Очень рад, что контракт с ним будет автоматически продлен. Камерунец еще принесет пользу бело-голубым немало пользы, сказал Орещук «СЭ».

Муми Нгамале. «Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если Зенит оступится в Грозном". Мнение Орещука

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Орещук: «Динамо» начинает играть в свой футбол, когда пропускает. Психология...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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