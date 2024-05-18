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Сегодня, 16:26

Степашин пообещал надеть футболку с автографом Лички после победы в Краснодаре

Константин Белов
Корреспондент
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Марцел Личка и Сергей Степашин.
Фото Константин Белов, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подарил члену советов директоров московского клуба Сергею Степашину футболку со своим автографом.

Степашин: Я ее надену (футболку) после победы в Краснодаре или даже ничьи. А может быть, и послезавтра.

Личка: Послезавтра? Это было бы супер.

Степашин: Я очень верю, что все будет нормально до Краснодара. Хотя я очень уважаю Галицкого, это отличный человек, прекрасный стадион, но «Динамо» лучше сегодня.

Марцел Личка и Сергей Степашин.
Фото Константин Белов, «СЭ»

В матче 29-го тура РПЛ, который прошел 18 мая, бело-голубые одержали победу над «Крыльями Советов» (4:1). На данный момент команда Лички лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками.

В заключительном туре сезона «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром», который идет третьим в РПЛ. Матч пройдет 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Степашин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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