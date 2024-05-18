«Динамо» — «Крылья Советов»: видео голов

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ — 4:1. Встреча прошла 18 мая в Москве на «ВТБ Арене».

29-я минута: Фабиан Бальбуэна — 1:0

40-я минута: Юрий Горшков — 1:1

58-я минута: Фабиан Бальбуэна — 2:1

76-я минута: Бителло — 3:1

90+3-я минута: Николя Муми Нгамале — 4:1