ТАСС: сборная Польши отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ-2022

Сборная Польши отказывается проводить стыковой матч чемпионата мира-2022 против России, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Польского футбольного союза (PZPN) Цезария Кулеши.

«Сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против команды России. Это единственно правильное решение. PZPN ведет переговоры с федерациями футбола Швеции и Чехии, чтобы представить свою позицию ФИФА», — написал Кулеша в Twitter.

Ранее Исполком УЕФА принял решение о том, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.