«Локомотив» — «Факел»: Сулейманов открыл счет на 11-й минуте матча

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«Локомотив» открыл счет в матче 29-го тура РПЛ против «Факела». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 11-й минуте встречи голом отметился нападающий железнодорожников Тимур Сулейманов. Счет стал 1:0 в пользу московской команды.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел».