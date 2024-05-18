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Сегодня, 17:03

Бителло о победе в матче с «Крыльями Советов»: «Осталась еще одна игра. Нам сейчас нельзя расслабляться»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло подвел итоги домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

В прошедшей встрече 24-летний бразилец вышел в стартовом составе бело-голубых, отличившись 1 результативной передачей.

«Очень важная игра, очень важные 3 очка. Хорошо, что удалось выиграть в родных стенах, но у нас еще осталась одна игра. Нам сейчас нельзя расслабляться. Мы должны сохранить эмоции. Мы, конечно, следим за соперниками, как они играют, но все зависит от нас самих. Матчи «Краснодара» и «Зенита» все будут смотреть, но каждый у себя дома», — сказал Бителло.

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На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

25 мая команда Марцела Лички проведет выездную встречу с «Краснодаром».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Бителло
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Виктор Александров

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 23 1 4
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