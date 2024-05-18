«Ростов» сыграет с «Балтикой» в 29-м туре чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 16.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Балтика» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ростовский клуб набрал 40 очков и занимает девятое место в таблице чемпионата. Команда Сергея Игнашевича с 26 баллами идет на 15-й строчке премьер-лиги.

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