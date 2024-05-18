«Локомотив» — «Факел»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Факел» по итогам первого тайма матча 29-го тура РПЛ. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 11-й минуте встречи гол забил нападающий железнодорожников Тимур Сулейманов. Счет в игре — 1:0 в пользу хозяев.

Московская команда нанесла 5 ударов в створ ворот соперника за первый тайм, на счету гостей — 4 удара.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел».