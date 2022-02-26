Владимир Пресняков-старший считает еврокубки иллюзией для «Спартака»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (0:2). Голы забили Юсуф Языджи и Бактиер Зайнутдинов.

«Довольно ожидаемый результат. Очки ЦСКА нужнее, чем нам. Сегодня все динамовцы, армейцы рады, а я даже не испытал никакого огорчения. Предчувствовал такой исход. Конечно, еврокубки — иллюзия для «Спартака». Боюсь «Спартак» и останется на 10-й строчке по итогам чемпионата. Недоволен тем, что убрали Виторию, которого любили игроки и болельщики. Думаю, наступит такое же горькое время и для Ваноли», — сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).