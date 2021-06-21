В Италии сообщили, что Гайч попал в сферу интересов «Болоньи»
21:58
Нападающий ЦСКА Адольфо Гацч может остаться в серии А. На 22-летнего аргентинца претендует «Болонья», сообщает Tuttobolognaweb.
Напомним, в январе 2021 года форвард перешел в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола.
Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщал о желании клуба выкупить нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА, однако дальше слов дело пока не зашло.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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