В Италии сообщили, что Гайч попал в сферу интересов «Болоньи»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гацч может остаться в серии А. На 22-летнего аргентинца претендует «Болонья», сообщает Tuttobolognaweb.

Напомним, в январе 2021 года форвард перешел в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола.

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщал о желании клуба выкупить нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА, однако дальше слов дело пока не зашло.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.