В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Уткину со стороны московских клубов
14:02
Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировали интерес к полузащитнику Даниилу Уткину со стороны ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».
Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян. Футболист «Краснодара» находится в аренде в грозненском клубе до конца сезона-2021/22.
«У нас действует арендное соглашение сроком на один год по Даниилу с правом выкупа. Сейчас он никуда уйти не может. На сегодняшний день он принадлежит «Краснодару», продать мы его точно не можем и не собираемся. Это даже не обсуждается. По окончании арендного соглашения уже будет видно, что дальше», — сказал Айдамиров «СЭ».
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за грозненскую команду.
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