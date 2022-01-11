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В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе к Уткину со стороны московских клубов

14:02
Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Уткин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» прокомментировали интерес к полузащитнику Даниилу Уткину со стороны ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».

Ранее об этом сообщил журналист Нобель Арустамян. Футболист «Краснодара» находится в аренде в грозненском клубе до конца сезона-2021/22.

«У нас действует арендное соглашение сроком на один год по Даниилу с правом выкупа. Сейчас он никуда уйти не может. На сегодняшний день он принадлежит «Краснодару», продать мы его точно не можем и не собираемся. Это даже не обсуждается. По окончании арендного соглашения уже будет видно, что дальше», — сказал Айдамиров «СЭ».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 18 матчах за грозненскую команду.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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