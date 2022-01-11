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«Урал» вернул полузащитника Магомадова из аренды

13:58
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«Урал» объявил о возвращении полузащитника Чингиза Магомадова из аренды.

Сегодня 23-летний россиянин вернется в Екатеринбург, чтобы пройти медосмотр. После этого футболист отправится на сборы вместе с основной командой.

Первую половину сезона-2021/22 Магомадов провел в «КАМАЗе», где отдал 1 результативную передачу в 22 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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