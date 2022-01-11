«Урал» вернул полузащитника Магомадова из аренды
13:58
«Урал» объявил о возвращении полузащитника Чингиза Магомадова из аренды.
Сегодня 23-летний россиянин вернется в Екатеринбург, чтобы пройти медосмотр. После этого футболист отправится на сборы вместе с основной командой.
Чингиз Магомадов возвращается в «Урал» из аренды. Футболист в нынешнем сезоне выступал за «КАМАЗ». В составе клуба ФНЛ он провёл 22 матча.— ФК Урал (@FCURAL) January 11, 2022
Сегодня Чингиз вернётся в Екатеринбург, чтобы пройти медицинское обследование и отправиться на сборы в составе команды Игоря Шалимова. pic.twitter.com/wwTc1V7gHe
Первую половину сезона-2021/22 Магомадов провел в «КАМАЗе», где отдал 1 результативную передачу в 22 матчах.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю