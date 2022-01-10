ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» интересуются полузащитником Уткиным

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что в услугах полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина, выступающего на правах аренды за «Ахмат», заинтересованы несколько клубов РПЛ.

«После яркого отрезка на Уткина обратили внимание топ-клубы РПЛ. Многие из них всерьез рассматривают вариант приобретения Уткина либо зимой, либо летом, по окончании аренды. По моей информации, в списке клубов, которые всерьез рассматривают Уткина, — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Рыночная стоимость игрока варьируется от 3 до 5 млн евро. Но уже сейчас понятно, что «Краснодар» к основной сумме захочет добавить разнообразные бонусы от будущих продаж», — сказал Арустамян на своем YouTube-канале.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за грозненскую команду.