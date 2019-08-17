«Урал» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы за два часа до матча
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Крыльев Советов» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 17 августа, начало в 14.00 (мск).
Стартовый состав «Урала»: Годзюр — Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров — Димитров, Бумаль, Августиняк, Бикфалви — Погребняк, Ильин.
Запасные: Баклов, Меркулов, Мамин, Чистяков, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Панюков, Юсупов.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Рыжиков — Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров — Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь — Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.
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