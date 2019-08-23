Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим игроком матча 6-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:2), информирует пресс-служба желто-синих. Встреча проходила 18 августа.

На втором месте в голосовании расположился хавбек Александр Саплинов. Третьим стал полузащитник Матиас Норманн. На четвертой и пятой строчке — форвард Элдор Шомуродов и защитник Алексей Козлов, соответственно.

В текущем сезоне Еременко принял участие в 6 матчах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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