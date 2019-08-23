РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Еременко — лучший игрок в матче с «Уфой» по версии болельщиков «Ростова»

21:13
Теги:

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим игроком матча 6-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:2), информирует пресс-служба желто-синих. Встреча проходила 18 августа.

На втором месте в голосовании расположился хавбек Александр Саплинов. Третьим стал полузащитник Матиас Норманн. На четвертой и пятой строчке — форвард Элдор Шомуродов и защитник Алексей Козлов, соответственно.

В текущем сезоне Еременко принял участие в 6 матчах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Чемпионат России: новости и статьи, турнирная таблица, календарь игр

Уфа — Ростов

Опрос

проголосовало: 15612
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир