Ковалевски оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски после матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) выразил мнение, что у команды все еще идет процесс перестройки.

— Идет серьезный процесс перестройки состава, — цитируют «РИА «Новости» Ковалевски. — И это всегда будет влиять на действия команды. Но никто не отменял требования результата. «Спартак» не очень удачно начал чемпионат, но задачу с команды никто не снимал. В четверг «красно-белые» должны добиваться положительного результата в Португалии.

После победы над ЦСКА команда находится в числе лидеров РПЛ, это очень важно для становления нового коллектива. Игроки должны сыграться и понять, кто и в какой момент готов взять на себя лидерские качества. Но для этого нужно время.

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