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Министр спорта Татарстана заявил, что ему импонирует Рахимов на посту тренера «Рубина»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов поделился мнением о главном тренере «Рубина» Рашиде Рахимове.

«Нужен ли Рахимов «Рубину»? Это вопрос к руководству клуба, оно будет принимать решение. Но мне этот специалист очень импонирует. Могу сказать это не как министр, а как болельщик. Он где-то даже эмоциональный в хорошем смысле этого слова, но в целом команду держит. Сам в игре, это видно и чувствуется, очень искренний и эмоциональный человек. Крепкий коуч. И я думаю, что для него тоже очень важно доказать и себе, и болельщику, и команде, что это еще не тот результат, на который «Рубин» способен», — приводит слова Леонова ТАСС.

Контракт 59-летнего Рахимова с казанцами истекает летом 2024 года. «Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 28 матчах.

Источник: ТАСС
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
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7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
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 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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